Supercoppa di Germania al Bayern Monaco

Subito un trofeo per Niko Kovac nella sua prima uscita ufficiale da allenatore del Bayern Monaco. I bavaresi hanno conquistato la Supercoppa di Germania battendo 5-0 l'Eintracht di Francoforte, ex squadra proprio del tecnico croato. Un ko davvero pesante, considerato che gli sconfitti giocavano in casa. Il grande protagonista della serata è stato Robert Lewandowski, autore di una tripletta. Le prime due reti dopo solo 25', mentre il terzo gol è arrivato nella ripresa, appena prima del poker firmato da Kingsley Coman. L'ultima rete porta la firma di Thiago Alcantara.