Supercoppa, Allegri: "Milan deresponsabilizzato dal ritardo, tridente o Pjanic"

La Juventus va a caccia dell'ottavo trionfo in Supercoppa italiana a Doha contro il Milan e nella conferenza stampa della vigilia Allegri e Buffon hanno parlato della sfida ai rossoneri. "Ricordo ancora l'unica che ho perso qua con il Napoli che mi brucia ancora. Farò di tutto per vincere" ha detto il portiere bianconero, che anche se la Juve è favorita non si fida dei rossoneri: "Può essere molto pericoloso e va rispettato, abbiamo già pagato dazio a San Siro e anche negli anni precedenti ci hanno creato diversi grattacapi".

Quella contro il Milan sarà la presenza numero 600 per il numero uno bianconero: "Fa piacere che qualcuno le conti per me e ogni tanto mi renda partecipe di questi traguardi, sono contento e penso che non sarà l'ultima. C'è ancora da dare qualcosina, a cominciare da domani dove ci giochiamo un trofeo. È una finale e bisogna fare di tutto per cercare la vittoria. Mi piace avere le pressioni, sapere di essere sempre sotto osservazione, che possono aggredirti ogni volta che fai un piccolo errore. In maniera anche masochistica si va incontro a queste cose, le critiche non devono mai mancare".

Buffon ha dedicato qualche battuta all'idea di Galliani, che ha proposto di giocare alcune partite di campionato all'estero: "I conti dovranno farli i dirigenti, noi ci stiamo avvicinando allo sport-business. È chiaro che devi avere prima di tutto i protagonisti che attirino i tifosi e poi avere delle squadre forti, con giocatori riconoscibili e riconosciuti. Lo sport in generale, non solo il calcio, con l'esempio dell'NBA che gioca a Londra, sta stravolgendo i canoni. Però questo avvicina altri mondi, che avevano una percezione non reale di quanto valeva il tuo prodotto".

Dopo Buffon tocca ad Allegri, che per prima cosa parla di formazione: "Abbiamo passato una settimana dove Lichtsteiner e Pjanic rientravano da acciacchi, domani deciderò la formazione in vista anche dei possibili 120 minuti. Tridente? Non c'è rischio se si gioca nella giusta maniera, devo considerare una partita su 120 minuti e chi entrerà potrebbe rischiare di giocare almeno un tempo di partita, quindi dovremo farci trovare pronti. Dybala? Può giocare in coppia con Higuain o il tridente al completo, dipende dalle condizioni di Pjanic. Anche Cuadrado potrebbe giocare dall'inizio".

"Possiamo vincere il primo trofeo, ci manca solo l'ultimo obiettivo che ci eravamo prefissati - ha continuato il tecnico bianconero - troveremo una squadra arrabbiata con la questione ritardo che li ha deresponsabilizzati, dalla sconfitta in campionato abbiamo imparato che non possiamo fare errori in fase difensiva. Non pensavo che la Supercoppa di Pechino potesse essere l'ultimo trofeo del Milan, adesso penso alla Juve e sono contento di aver vinto già tanto qui. Spero che i giocatori mi facciano vincere un altro trofeo domani" ha concluso Allegri.