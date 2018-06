Super Diamante: nasce il campionato over 65... con l'Inter

Si gioca 9 contro 9, con tempi di 30 minuti e su un campo più piccolo, per il resto è tutto uguale al calcio: è il campionato Super Diamante ed è appena nato in Cile, come rivelato dal quotidiano La Tercera. Le squadre iscritte per ora sono 4, Mohicanos, Zanganos, Coyotes e... Inter. Non quella nerazzurra, tranquilli, anche perché la particolarità di questo torneo è che possono essere tesserati solo giocatori over 65.



Una serie per "nonni" sprint, insomma, e tra le curiosità c'è l'ambulanza a bordo campo in ogni partita: nessuno osi pensare che porta male, è semplicemente per la sicurezza di tutti. "Sembrano bambini", ha detto Juan Pablo Torrens, l'ex arbitro che ha avuto l'idea ed è a capo della Liga Independiente de Futbol nata nel 1938 proprio con lo scopo di organizzare tornei amatoriali. "In passato si sono trovati a giocare nonno, padre e figlio nella stessa squadra". Ora i nonni hanno un campionato tutto per loro.