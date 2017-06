Suning, 20 mln per convincere Ventura a lasciare la Nazionale

Gian Piero Ventura potrebbe lasciare la Nazionale per andare ad allenare in Cina. La "bomba" la lancia il Corriere dello Sport, secondo sui l'attuale ct azzurro avrebbe ricevuto un'offerta dal Jiangsu Suning per un contratto biennale da 10 milioni di euro netti a stagione più bonus e un'opzione per il terzo anno.

Suning vuole dominare il calcio europeo ma anche quello cinese e per farlo avrebbe pensato all'ex tecnico del Torino. Lo Jiangsu Suning staziona al terzultimo posto nel campionato orientale ed è stato eliminato agli ottavi di finale della Champions League asiatica dallo Shangai dell'attaccante brasiliano Hulk: una sconfitta che ha provocato le dimissioni del tecnico sudcoreano Choi Yong-soo accettate dalla società, che ora è a caccia del sostituto.

Sempre stando al Corriere dello Sport, Walter Sabatini si sarebbe mosso per tentare di convincere Ventura dopo aver contattato altri due tecnici italiani: Francesco Guidolin e Claudio Ranieri, quest'ultimo poco propenso ad accettare un trasferimento così lontano.

La proposta che avrebbe fatto l'ex ds della Roma potrebbe seriamente far tentennare il ct dell'Italia, che attualmente guadagna 800mila euro fino a Giugno 2018. La differenza coi 10 milioni l'anno offerti dai cinesi è chiaramente enorme, ma non sarebbe l'unico fattore a far vacillare l'allenatore.

I rapporti tra Ventura e la Figc, infatti, non vivono certo un momento felice: la mancata qualifica a dt dell'allenatore, l'ingresso di Ulivieri come delegato federale nel Club Italia e il grande freddo con Di Biagio sulla gestione dell'Under 21 non sono andati del tutto giù a Ventura. Sabatini inoltre gli avrebbe promesso un budget illimitato sul mercato per rinforzare la propria squadra, cosa deciderà il ct?