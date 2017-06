Sunderland, eroe Watmore: salva la vita a tre persone alle Barbados

Non lo avrà segnato in campo ma forse è questo è il gol più importante realizzato da Duncan Watmore. Il centrocampista del Sunderland, indisponibile fino a maggio per un infortunio al ginocchio, è stato protagonista di una vicenda per fortuna conclusasi nel migliore dei modi. Watmore era alle vacanze alle Barbados dopo un periodo di riabilitazione e la barca da pesca sulla quale viaggiava con altre persone è stata colpita da un catamarano spezzandosi in due.



A questo punto il 22enne ha salvato la vita a tre anziani che rischiavano di affogare tra cui un ultraottantenne e un uomo operato da poco all'anca. Arrivato a riva Watmopre ha poi adoperato la sua maglietta per fermare l'emorragia alla gamba di una donna. "Tutte le persone sono andate da lui a dirgli se si fosse reso conto di quale azione eroica avesse compiuto, e tutto ciò lo ha abbastanza disorientato" ha dichiarato Ian, padre di Duncan.