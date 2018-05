Sunderland, Bali Mumba capitano a soli 16 anni

Gli ultimi due anni sono stati da incubo per il Sunderland, doppia retrocessione dalla Premier League alla Football League One (la nostra serie C), ma spesso queste disfatte sportive sono occasioni di rinascita. Nell'ultima partita di Championship la squadra inglese ha battuto 3-0 il Wolves, che ha dominato il campionato, regalando una storia ancora più incredibile: all'87' il 37enne capitano John O'Shea è stato sostituito per Bali Mumba, a cui ha ceduto la fascia.



La particolarità è che Mumba ha 16 anni ed è quindi diventato il capitano più giovane della storia del club, forse dell'intera storia del calcio (nei top campionati europei si ricorda Sakho al Psg a 17 anni e mesi). Un anno incredibile per il talento inglese: nel 2018 prima ha debuttato negli under 18 del Sunderland, poi nell'under 23, poi in prima squadra e adesso ha pure indossato la fascia di capitano.



Mumba ha commentato così: "Non mi aspettavo di poter arrivare così preso in prima squadra e di poter avere questa opportunità. È stato tutto così veloce, è stata una benedizione per me e provo tanta gratitudine".