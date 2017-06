Suarez e il morso a Chiellini: "La Fifa è stata ingiusta con me"

Sono trascorsi quasi 3 anni ma Luis Suarez non dimentica l'episodio clamoroso che lo ha visto protagonista ai Mondiali in Brasile nel 2014, ovvero il morso a Chiellini e la conseguente squalifica di 4 mesi. L'attaccante uruguaiano è tornato sulla vicenda nel corso di un'intervista a Radio Onda Cero: "Ho sofferto. Ognuno ha il suo modo di giocare, ha il suo carattere e il mio mi ha fatto arrivare dove sono ora. La Fifa? Uno può subire una sanzione ma proibirmi di vedere un evento sportivo (si riferisce al divieto di accedere agli stadi nei quali era giocava l'Uruguay ndr) è stata la cosa più ingiusta che io abbia mai subito. Mi ha fatto male essere trattato così. Ho sbagliato ma sono un essere umano".



Da qui il duro affondo finale della punta del Barcellona: "Non andrò mai ad un galà della Fifa, non ho alcun problema a dirlo".