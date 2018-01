Suarez: "Chiellini? Volevo negare, poi piansi"

Dopo Neymar, un altro ospite illustre nella rubrica che Gerard Piqué cura per The Players' Tribune. Si parla di Mondiali, più di quelli già giocati che di quelli che verranno e con Luis Suarez al fianco, è inevitabile parlare del morso a Chiellini durante Italia-Uruguay del 2010, la partita che sancì l'eliminazione degli Azzurri ma che rischiava di compromettere la carriera del Pistolero.



"Mi resi subito conto di quello che avevo fatto, tant'è che il gol di Godin arrivò dopo qualche minuto, ma non esultai come avrei fatto normalmente. Stavo già pensando alle conseguenze. Ci qualificammo, andai nello spogliatoio e subito parlai con mia moglie che era in Brasile con i miei figli. Mi chiese cosa avessi fatto, ma inizialmente io non volevo accettare la realtà, volevo negare tutto e piangere. Tra i compagni c'era la felicità per il risultato, ma tutti controllavamo il cellulare perché avevamo paura di quello che poteva succedere. Fu un momento doloroso per me e per la squadra. Mi ferì". Finì con la squalifica, ma in quello stesso periodo, Suarez già parlava col Barcellona del possibile trasferimento. "Ebbi paura, sì, che potessi aver compromesso tutto. Piansi quando Zubizarreta e il presidente mi dissero che mi volevano ancora".



Suarez ha parlato anche del Mondiale precedente e di un altro episodio discusso: il mani in area, sulla linea di porta, che regalò un rigore al Ghana e di fatto la qualificazione all'Uruguay, perché Asamoah Gyan sbagliò quel penalty all'ultimo minuto e poi ai rigori la Celeste conquistò la semifinale. "La sensazione era stranissima quando abbandonai il campo con il Ghana dopo essere stato espulso. Ero un po' sconfortato, ma dopo è arrivata la soddisfazione. Ho preso un rischio e sono stato criticato per mancato fair-play, ma non ho picchiato nessuno. Per questo ho esultato, perché ho preso un rischio che ha pagato".