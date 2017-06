Su Premium Sport arriva Barça TV

È in arrivo un’altra grande novità per gli abbonati Premium: a pochi giorni dall'acquisizione dei diritti esclusivi della "Primera División Argentina", la pay tv ha siglato un accordo con "Barça TV", il canale tematico del Barcellona.



Grazie a Barça TV, su Premium si potranno vedere partite, allenamenti, magazine, curiosità, interviste esclusive: tutto quello che c’è da sapere su Messi, Neymar, Suarez e sugli altri campioni allenati da Luis Enrique.



Si comincia domani, martedì 25 ottobre, con il match del Mestalla contro il Valencia di Cesare Prandelli, in alta definizione alle ore 22.45 su Premium Sport 2 HD.