Strama-Panathinaikos, è divorzio: risoluzione consensuale

Andrea Stramaccioni non è più l'allenatore del Panathinaikos. Il tecnico romano e il club greco hanno infatti deciso la risoluzione consensuale del contratto. A pesare sulla scelta di Stramaccioni probabilmente alcuni fattori esterni, visto che la squadra è attualmente terza in classifica a 7 punti dalla capolista Olympiacos.

O per lo meno è quanto si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del Panathinaikos, che recita: ''nonostante gli sforzi del coach e del presidente e la creazione di una buona squadra con buone prospettive, una serie di fattori esterni negativi ha portato a circostanze al di fuori del loro controllo''.

''Dopo una lunga conversazione tra il presidente Giannis Alafouzos e Andrea Stramaccioni - prosegue la nota del club - per la protezione del club da pericolosi sviluppi non direttamente collegati al calcio, Stramaccioni si è dimesso da allenatore della prima squadra. Il presidente ha chiesto ad Andrea Stramaccioni di continuare a sostenerlo e ad aiutarlo nei suoi piani per il Panathinaikos''.