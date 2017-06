Stoccarda, Grosskreutz licenziato dopo aver portato tre Under 17 in un bordello

Si arricchisce di particolari la vicenda che riguarda Kevin Grosskreutz, licenziato dallo Stoccarda dopo essere stato coinvolto in una rissa con alcuni minorenni. Secondo quanto riporta la Bild il giocatore nella notte tra il 27 e il 28 febbraio sarebbe andato insieme a tre ragazzi della squadra Under 17 in una discoteca della città per festeggiare il Carnevale.



Quindi il gruppo avrebbe fatto tappa in un bordello nonostante l'ingresso sia vietato ai minorenni. Infine a Wilhelmsplatz sarebbe nato il parapiglia che ha provocato il ricovero in ospedale di Grosskreutz e di uno degli under 17 per ferite alla testa.