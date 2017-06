Statua gigante per Ibrahimovic a Stoccolma: "Ma io sono ancora vivo..."

Una piacevole consuetudine. Zlatan Ibrahimovic è stato eletto per il decimo anno consecutivo migliore giocatore di Svezia. La novità è invece rappresentata dall'omaggio che la federcalcio svedese ha voluto tributare al centravanti del Manchester United: una grande statua verrà infatti eretta davanti alla Friends Arena di Stoccolma.



Ibra ha commentato così la notizia: "Mi sembra irreale, di solito è un riconoscimento che si ottiene quando si muore, ma io sono ancora vivo. Quando morirò, però, questa statua vivrà per sempre". Tuttavia non va dimenticato che ai tempi del Psg la punta aveva espresso, tra il serio e il faceto, il desiderio di vedere una statua in suo onore al posto della Torre Eiffel...



"PRONTO A CONQUISTARE GLI STATI UNITI, IO COME NAPOLEONE..."

L'attaccante ha poi rilasciato un'intervista al giornale svedese Aftonbladet: ''Come Napoleone in Europa io conquisterò ogni paese in cui gioco. Sono pronto ''per partire per l'altra parte dell'Atlantico e conquistare anche gli Stati Uniti''. ''Ho sempre avuto il coraggio di accettare nuove sfide'' - sotolinea lo svedese che ha giocato in Olanda, Italia, Spagna, Francia e ora in Inghilterra con il Manchester United. ''Stavo bene al Psg, non è un segreto. Abbiamo avuto una squadra forte che è migliorata anno dopo anno. Ma questo è il passato, oggi è un nuovo capitolo e cerco di ricreare la stessa sensazione''.