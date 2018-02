Stadio dell'anno, in corsa anche il Benito Stirpe di Frosinone

Per l'ottava versione dello "stadio dell'anno" in lizza anche un impianto italiano: è il Benito Stirpe del Frosinone. "Stadium of the year" (di Stadiumdb.com e Stadiony.net) valuta il migliore tra gli stadi inagurati l'anno precedente, quindi questa volta si deve decidere su quelli aperti nel 2017. Il Benito Stirpe, 16.000 posti, è stato infatti inaugurato lo scorso novembre.



Tra i 27 impianti in corsa per il premio anche il Wanda Metropolitano dell'Atletico Madrid e lo Stadion St. Petersburg dello Zenit che fa parte dei quattro stadi in corsa per il premio: ovviamente la Russia la fa da padrone in vista del Mondiale 2018.