Squadra di italiani allo Jiangsu: Capello con Brocchi e Zambrotta

Lo Jiangsu Suning parla italiano. La società di Zhang Jindong era a un passo da Paulo Sousa ma l'affare con il tecnico portoghese è naufragato per questioni fiscali. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il club cinese ha virato su Fabio Capello e la firma potrebbe addirittura arrivare nella giornata di oggi. E' pronto un contratto biennale da circa 10 milioni di euro e con Don Fabio dovrebbero esserci, nelle vesti di collaboratori, Cristian Brocchi e Gianluca Zambrotta.



Capello, fermo dal 2015 dopo l'esperienza con la Russia, rivestirebbe il ruolo di direttore tecnico e verrebbe 'aiutato' sul campo dai due giovani allenatori. A sponsorizzare l'operazione sarebbe stato Walter Sabatini, prima ancora del tentativo con Paulo Sousa. Con Capello lo Jiangsu punta a risalire la classifica (attulamente si trova in penultima posizione) per poi cercare di poter lottare per il titolo nella prossima stagione.