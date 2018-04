Sporting Lisbona, pazzesco: 19 giocatori sospesi dal presidente!

L'incubo era appena cominciato, ma di sicuro i tifosi dello Sporting Lisbona ne erano ignari quando due sciagurati errori nell'andata dei quarti di Europa League avevano spianato la strada al 2-0 dell'Atletico Madrid. Il peggio è arrivato dopo, quando Bruno de Carvalho, il presidente, ha sospeso 19 calciatori dalla rosa. Diciannove!



Tutto è sfociato, incredibile ma vero, da una lite via social, anche se, va sottolineato, prima ancora del k.o. in Europa League erano arrivati quello col Braga, che ha definitivamente cancellato le speranze di titolo dello Sporting, e i due col Porto, nello scontro diretto in campionato e nell'andata della semifinale di Coppa del Portogallo. La presenza di Cristiano Ronaldo nello spogliatoio a poche ore dalla sfida di Madrid non è bastata a rasserenare gli animi. E dire che la stagione era cominciata alla grande, con lo Sporting che ha messo paura anche alla Juve nel girone di Champions.



Il post del patron dopo la sconfitta in Spagna non è stato preso bene dai giocatori che hanno risposto per le rime. "C'è dispiacere per lo sfogo del presidente e per l'assenza di appoggio da parte di chi dovrebbe essere il nostro leader - ha scritto Rui Patricio -. Ha puntato il dito per colpevolizzare i giocatori pubblicamente quando l'unione di un gruppo si fonda sugli sforzi congiunti, indipendentemente dalla situazione che stiamo passando. Tutti i problemi si risolvono dentro al gruppo".



Così Bruno de Carvalho, infastidito, ha dichiarato guerra alla squadra: "Ne ho abbastanza di bambini viziati che non rispettano niente e nessuno. Questi bambini viziati pensano di andare lontano, ma questa volta la mia pazienza si è esaurita nei confronti di chi crede di essere più importante del club e di qualsiasi critica". Così, nella lista degli esclusi sono finiti il capitano Rui Patricio, William Carvalho, Coates, Coentrao, Gelson, Piccini, Wendel, Rúben Ribeiro, Doumbia, Bruno César, Podence, Palhinha, Leao, Acuña, Battaglia, Bryan Ruiz, Bruno Fernandes, Montero e Ristovski. E chi giocherà contro il Paços de Ferreira?