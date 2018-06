Sporting Lisbona, Mihajlovic pronto a firmare

Sinisa Mihajlovic lascia l'Italia per il Portogallo: il tecnico serbo è già a Lisbona dove nelle prossime ore firmerà il nuovo contratto triennale con lo Sporting. Dopo la fine del rapporto con il Torino, Cairo lo aveva licenziato a gennaio, Mihajlovic decide quindi di accettare per la prima volta da allenatore di club una sfida lontano dalla serie A.



Per lo Sporting Lisbona, Sinisa ha detto no a Cagliari e Krasnodar accettando una piazza di grande tradizione e successo ma ricca di tensione: l'aggressione dei capi ultrà al termine dello scorso campionato e la richiesta di rescissione di sei pilastri della rosa non aiuterà il lavoro ma il presidente Bruno de Carvalho ha scelto appositamente un profilo dal pugno duro per riportare l'ordine.