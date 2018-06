Sporting Lisbona, "già finita l'avventura di Mihajlovic"

Solo otto giorni fa, lo Sporting Lisbona aveva presentato ufficialmente Sinisa Mihajlovic come nuovo allenatore: da oggi, l'avventura del tecnico serbo in Portogallo potrebbe essere già finita. Il caos che ha investito il club dopo la rivolta dei tifosi al termine dello scorso campionato, e che aveva portato nove giocatori a chiedere la risoluzione del contratto, è arrivata sino a Bruno De Carvalho che è stato destituito.



Proprio l'ex presidente aveva scelto Mihajlovic come nuovo tecnico ma il comitato direttivo del club, ora guidato da Sousa Cintra, secondo il quotidiano portoghese Record ha intenzione di sfruttare alcune clausole inserite nel contratto (tra cui quella dei "15 giorni di prova") per rompere con grande anticipo l'accordo.



Mihajlovic, che si sta comunque recando a Lisbona, avrebbe già chiesto un corrispettivo economico di circa due milioni di euro come risarcimento per il danno ricevuto.