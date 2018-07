Sporting Lisbona, Dost torna dopo l'aggressione

Gli ultimi trenta giorni dello Sporting Lisbona sono stati a dir poco roventi: tutto è partito a metà giugno, quando un agguato dei tifosi, arrabbiati per la mancata qualificazione in Champions League, ha portato alla rescissione del contratto di molti talenti, tra cui William Carvalho e Rui Patricio. Poi la decisione di Bruno de Carvalho di chiamare Sinisa Mihajlovic, licenziato pochi giorni dopo, non appena il presidente è stato destituito dal Consiglio d'Amministrazione del club.



Ora il club portoghese sta tentando di riorganizzarsi ed una notizia in tal senso ha del clamoroso: Bas Dost, il bomber della squadra, che nel giorno dell'aggressione fu colpito alla testa (e le foto fecero il giro del mondo), ha deciso di dare una seconda chance allo Sporting Lisbona e soprattutto ai tifosi.



L'attaccante ha firmato un contratto triennale con clausola di rescissione pari a 60 milioni di euro: nella scelta probabilmente ha pesato l'aria di restaurazione che si respira al vertice della società, visto che l'aggressione di un mese fa sembrava potesse essere stata creata ad arte proprio dallo stesso De Carvalho.