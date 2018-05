Sporting Lisbona, agguato di 50 ultrà: Dost ferito alla testa

Erano circa in 50, tutti furiosi. Domenica lo Sporting Lisbona ha perso contro il Maritimo all'ultima giornata di campionato buttando via la qualificazione alla prossima Champions League e gli ultrà hanno deciso di farla pagare ai giocatori e allo staff tecnico, così si sono presentati incappucciati al centro sportivo dando vita ad un vero e proprio agguato.



Cinture, torce, spranghe: queste le armi utilizzate dagli ultrà: Dost è rimasto ferito alla testa, Acuna, Rui Patricio, William Carvalho, Misic e Battaglia sono stati colpiti. "Lo Sporting vuole condannare fermamente quanto accaduto oggi all'Academia Sporting - si legge nel comunicato del club -. Non possiamo in alcun modo essere d'accordo quando ci sono atti di vandalismo o aggressione nei confronti degli atleti, degli allenatori e dello staff tecnico, nè con altri atteggiamenti che non sono assolutamente in linea con la storia del club. Lo Sporting non è questo, non può essere questo. Faremo ogni tipo di sforzo per individuare i responsabili e non mancheremo di infliggere punizioni nei confronti di coloro che hanno agito in questo modo pietoso".



Già un mese fa lo Sporting aveva conquistato la ribalta nazionale e internazionale per la clamorosa decisione del presidente Bruno de Carvalho di mettere 19 calciatori fuori rosa dopo l'eliminazione dall'Europa League. Adesso un altro episodio sorprendente e dire che la stagione non è chiusa: lo Sporting è atteso dalla finale di coppa nazionale contro l'Aves.