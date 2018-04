Sparta Praga, Stramaccioni verso l'esonero

Andrea Stramaccioni ha resistito solo qualche settimana in più ma alla fine dovrà arrendersi: lo Sparta Praga lo ha di fatto esonerato, manca solo la comunicazione ufficiale del club. La tifoseria ceca da tempo contesta apertamente l'ex allenatore dell'Inter e anche la società sembra non volerlo più difendere dopo l'1-1 casalingo contro lo Zbrojovka Brno, dodicesimo in classifica e rimasto in dieci negli ultimi 20 minuti della partita.



Ma il vero ago della bilancia è stato il rapporto con Zdenek Scasny, ex allenatore dello Sparta e nominato ds a gennaio: come prima mossa ha messo fuori rosa Jonathan Biabiany (voluto proprio da Strama) ma ieri è arrivata la vera rottura. Il dirigente nell'intervallo ha cercato di dare istruzioni tecniche alla squadra per la rabbia del tecnico, il tutto davanti alla squadra.



Eliminato al terzo turno preliminare in Europa League, lo Sparta Praga è quinto in campionato dopo 19 partite a cinque lunghezze dallo Slavia Praga secondo, ultimo posto utile per la qualificazione in Champions League mentre la vetta della classifica dista addirittura 14 punti.