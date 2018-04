Sparta Praga, Stramaccioni esonerato: "Impossibile andare avanti"

Sparta Praga e Andrea Stramaccioni al capolinea. La notizia era già nell'aria da un po' e in mattinata, dopo l'incontro del tecnico ex Inter con il presidente del club, è arrivata anche l'ufficialità. La tifoseria ceca da tempo contestava apertamente l'ex allenatore nerazzurro e dopo la pesante lite con Zdenek Scasny (ex allenatore dello Sparta e nominato ds a gennaio) successiva al pareggio casalingo contro lo Zbrojovka Brno, continuare insieme sarebbe stato "impossibile", come dichiarato dalla stesso Strama.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è caduta all’intervallo del match, quando il ds sarebbe intervenuto per dare consigli in ceco ai giocatori, decisione che il tecnico ovviamente non ha gradito. Da qui una lite violenta a fine partita, risultato di un rapporto logoro da tempo, almeno da gennaio, quando Scasny ha deciso di mettere fuori rosa Biabiany, uno degli uomini chiave di Stramaccioni. L’ex Parma non è stato reintegrato nemmeno a febbraio, quando il mercato si è chiuso senza che il francese firmasse con un’altra squadra. "Ringrazio gli sforzi del Presidente - ha commentato il tecnico - ma dopo gli ultimi eventi era impossibile continuare così".

Eliminato al terzo turno preliminare in Europa League, lo Sparta Praga è quinto in campionato dopo 19 partite a cinque lunghezze dallo Slavia Praga secondo, ultimo posto utile per la qualificazione in Champions League mentre la vetta della classifica dista addirittura 14 punti.