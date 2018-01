Sparta Praga, caso Biabiany: "Fuori rosa per mandarlo via"

Scoppia il caso Biabiany allo Sparta Praga: l'esterno francese, arrivato in prestito dall'Inter la scorsa estate, da tempo non rientra più nei piani del club ceco. Dopo una serie di risultati deludenti in campionato e l'eliminazione dall'Europa League, società e Andrea Stramaccioni, che è il tecnico, avrebbero deciso di mettere da parte i giocatori con gli stipendi più pesanti in modo da indurli a svincolarsi o a tornare nelle squadre che detengono il loro cartellino.



Questo, almeno, è il sospetto di FifPro (la federazione internazionale dei calciatori professionisti) che in un comunicato ufficiale ha spiegato di essere stata contattata dal legale di Biabiany per una "grave violazione dei diritti fondamentali del giocatore". Secondo l'avvocato, lo Sparta Praga starebbe costringendo il francese a tornare subito all'Inter per smettere di pagarlo, comportamento punibile dalle recenti norme Fifa sull'abuso verso i calciatori.



Lo Sparta Praga su Twitter ha provato a difendersi comunicando che i giocatori esclusi dalla prima squadra possono comunque allenarsi nelle strutture del club ma FifPro ha intimato i cechi a reintegrare quanto prima l'esterno in prima squadra.