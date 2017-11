Spareggi Mondiali: poker Croazia, Svizzera di misura

La Croazia mette in chiaro le cose sin dall'andata del playoff Mondiale contro la Grecia: a Zagabria finisce 4-1 per i padroni di casa che approfittano della disastrosa difesa greca per mettere un piede e mezzo in Russia. Grandi protagonisti gli "italiani" Kalinic e Perisic ma anche in Irlanda del Nord la firma decisiva è di un giocatore della serie A: Ricardo Rodriguez dal dischetto lancia la Svizzera, premiata da un rigore quantomeno generoso.



Allo stadio Maksimir il poker croato prende il via dopo soli undici minuti quando Kalinic si avventa sull'errato retropassaggio di Tzavellas e viene steso da Karnezis: Rocchi non può che fischiare rigore, Modric non sbaglia dal dischetto. La punta milanista entra nel tabellino pochi minuti dopo, bello il tocco sul cross di Strinic (Sampdoria). Quando la partita sembra in discesa, Papastathopoulos impatta perfettamente da calcio d'angolo e accorcia le distanze, vano l'intervento di Brozovic sulla linea. Ma alla mezz'ora Perisic segna il tris di testa facendosi trovare pronto sul cross di Vrsaljko e in apertura di ripresa le lacune difensive della Grecia, acuite dalla squalifica di Manolas, consentono a Kramaric di fare il 4-1.



A Belfast, la Svizzera (Behrami in tribuna dopo il "caso" con l'Udinese) gioca molto meglio dei padroni di casa che però capitolano per un rigore molto dubbio: Shaqiri tira al volo, Evans si oppone con la parte alta del braccio, attaccato al corpo. Il rumeno Hategan, in mancanza di VAR o di altri aiuti tecnologici, indica il dischetto dove Ricardo Rodriguez (Milan) di sinistro spiazza McGovern. È il 58' e gli irlandesi, inferiori anche fisicamente agli svizzeri, non riescono a procurare grattacapi a Sommer vedendo allontanarsi il Mondiale.