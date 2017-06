Spalletti: "Roma di qualità, si respira una bella aria: Nainggolan è di un'altra pasta"

È una Roma che fa sognare, persino un tipo pragmatico come Luciano Spalletti. Certo, il tecnico prova a spegnere un po' l'entusiasmo, ma anche per lui è difficile dopo il 4-0 spettacolare alla Sampdoria in Coppa Italia: "La Roma sta bene dal punto di vista mentale e fisico adesso, si respira una bella aria e l'ambiente ci spinge. Poi abbiamo anche un po' di qualità". Un po' troppa per gli avversari.



Certo, non è stato tutto semplice persino in un 4-0, come ammette Spalletti: "Nel primo tempo la Samp ci ha messo in difficoltà, ha pressato più di noi. Se Muriel segna invece di colpire il palo si mette male e se Nainggolan non segna può diventare dura". Ma Nainggolan, appunto, ha segnato: "È di un’altra pasta, un cavallo di razza: è un giocatore forte che sa stare ovunque, ma ha bisogno di questi spazi perché è lì dentro che riesce, se lo chiudi va in difficoltà". Tradotto: trequartista rende meglio. Spalletti, poi, distribuisce complimenti a tutti: "Mario Rui poteva andare in difficoltà, ma ha fatto una buona prestazione, l’ho tolto perché era stanco. Dzeko è un giocatore fortissimo, non si deve accontentare, è un atleta bello da vedere".



Adesso testa al campionato: "Quando ci sono i risultati, si guarisce anche un giorno prima. Ma c’è da lavorare in maniera seria perché troviamo squadre forti e organizzate. Ora stiamo bene, ma ci vuole un attimo a gettare via tutto”.