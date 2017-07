Spalletti è soddisfatto della sua Inter: "Buon punto di partenza"

"Sia Inter che Schalke hanno fatto una buona gara, per noi è un buon punto di partenza. Siamo nella direzione giusta, l'atteggiamento mi è piaciuto. È rimasto lo stesso, una costante. Così possiamo crescere". Spalletti è soddisfatto al termine dell'amichevole che l'Inter ha pareggiato 1-1 contro la formazione tedesca.



Per i nerazzurri è stata la prima sfida della tournèe cinese e il primo test estivo contro una squadra della massima serie. ''Sia nel primo tempo che nella ripresa si è vista l'idea che volevamo seguire. A volte abbiamo perso palle inutili ma complessivamente abbiamo fatto bene. Nella prima frazione ho visto molto ordine e delle buonissime giocate. C'è materiale per passare ad una fase di allenamento che ci faccia crescere ulteriormente''.



E' una tournée molto impegnativa per l'Inter che giocherà altre tre amichevoli nella prossima settimana. Oltretutto le altissime temperature cinesi non aiutano. Oggi si sono raggiunti i 40 gradi: ''Fare una tournée può essere stressante sotto il piano mentale e fisico. Per questo va organizzata bene, con attenzione. Non è facile lavorare a questa temperatura, può essere anche pericoloso dal punto di vista muscolare''.