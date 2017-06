Spalletti avverte la Roma: "Guai a tornare indietro, Totti in campo per il 100° gol con me in panchina"

"Guai a chi torna indietro". Luciano Spalletti mette in guardia la sua squadra in vista dell'impegno in Europa League in programma domani sera all'Olimpico contro l'Austria Vienna. Dopo il successo sul Napoli, infatti, il tecnico della Roma non vuole vedere passi indietro, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento mentale. "Se per aver fatto una buona vittoria ti senti già un po' tranquillo e appagato vuol dire che non hai carattere e allora tutto diventa più difficile" spiega Spalletti, inviando un messaggio ai suoi giocatori: "Ora non si torna indietro. Si riparte dalla prova che abbiamo fatto al San Paolo, dal punto che abbiamo raggiunto. E guai a chi torna indietro. Chi lo fa poi è difficile che rimonta sopra, perché noi adesso siamo sulla strada giusta e vogliamo andare dritti". Allungando la striscia positiva con la formazione austriaca. "E' una squadra non facile da affrontare, ma noi abbiamo assolutamente bisogno di ricercare un'altra vittoria, e sono convinto che faremo una buona prestazione. I miei giocatori li ho visti con l'occhio giusto".



Per quanto riguarda le scelte di formazione, Spalletti ha anticipato alcuni nomi dell'undici titolare che scenderà in campo contro la squadra austriaca. Giocheranno Alisson in porta, Gerson a centrocampo e Totti in attacco, col capitano della Roma a caccia di un doppio traguardo svelato proprio dal tecnico toscano: "Francesco con me in panchina ha fatto 99 gol, se ne fa un altro tocca quota 100 e io ci tengo in maniera particolare. Sarebbe un'enorme soddisfazione. E poi domani è anche la sua 100.a partita in campo internazionale. Quindi gioca perchè pensiamo possa darci un contributo importante".