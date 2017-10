Spagna, tensione in allenamento: Piqué fischiato e insultato

Gerard Piqué è stato ripetutamente fischiato e insultato dai circa 1500 tifosi che assistevano alla sessione d'allenamento della Spagna di ieri a Madrid, a seguito della sua presa di posizione a favore del referendum per l'indipendenza della Catalogna (il difensore del Barcellona ha votato ed ha denunciato le violenze della polizia).



Tra i cori lanciati nei suoi confronti anche quello che lo invitava a lasciare la Nazionale (“Piqué, cabrón, fuera de la selección”), la Guardia Civil è dovuta intervenire per sequestrare striscioni e cartelli mentre il ct Lopetegui ha chiuso la seduta dopo soli 23 minuti.



Venerdì la Spagna ospiterà l'Albania in una gara del girone di qualificazione mondiale, lo stesso dell'Italia e il clima in squadra non è dei migliori: secondo As, il rapporto tra Piqué e Sergio Ramos è compromesso. Il capitano della Roja imputa al difensore del Barça i tweet pro-referendum che non hanno aiutato ad alleggerire il clima tanto che molti compagni, pur riconoscendo la forza di Piqué, penserebbero che in questo momento sia più un peso che un valore aggiunto.