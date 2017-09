Spagna, Suso convocato per la sfida con l'Italia: c'è anche Villa

Probabilmente Giampiero Ventura avrà un avversario in più al quale fare attenzione sabato 2 settembre, per la grande sfida tra Spagna e Italia che potrebbe decidere le sorti mondiali degli azzurri: Suso, infatti, è stato convocato per la prima volta in nazionale. Lopetegui ha inserito il milanista nell'elenco che comprende un altro "italiano": si tratta del portiere del Napoli, Pepe Reina. Tra i convocati anche Alvaro Morata e Gerard Deulofeu, oltre a David Villa, che torna nella Roja tre anni dopo la sua ultima presenza, al Mondiale del 2014.



Ecco l'elenco completo:



Portieri: De Gea, Reina, Kepa.

Difensori: Jordi Alba, Azpilicueta, Bartra, Carvajal, Nacho, Monreal, Piquè, Sergio Ramos.

Centrocampisti: Isco, Thiago Alcantara, Busquets, Suso, David Silva, Iniesta, Saul, Koke, Asensio.

Attaccanti: Iago Aspas, Deulofeu, Vitolo, Morata, Pedro, Villa.