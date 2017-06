Spagna, sorpresa Deulofeu: convocato per le sfide con Israele e Francia

La cura Montella lo ha decisamente rigenerato e ora Gerard Deulofeu dopo il Milan si prende anche la nazionale spagnola. L'ex canterano del Barcellona, prima indicato come l'erede di Messi e poi un po' smarrito fino alle panchine con l'Everton, rientra nei convocati del ct Lopetegui per la sfida di Gijon con Israele (nel girone in cui figura anche l'Italia) e per l'amichevole con la Francia.

Le buone prove offerte da quando è approdato in rossonero hanno convinto anche il selezionatore delle Furie Rosse, che ha deciso di chiamare Deulofeu (fin qui una sola presenza in Nazionale) quale rappresentate della nostra Serie A insieme al napoletano Pepe Reina. Out invece gli altri due spagnoli degli azzurri Albiol e Callejon.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: De Gea, Reina, Sergio Rico

Difensori: Alba, Azpilicueta, Monreal, Nacho, Piqué, Javi Martínez, Sergio Ramos, Carvajal

Centrocampisti: Ander Herrera, Busquets, Illarramendi, Iniesta, Isco, Thiago Alcantara, Koke, David Silva

Attaccanti: Pedro, Morata, Diego Costa, Deulofeu, Iago Aspas, Vitolo.