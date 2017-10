Spagna, Piqué: "Resto, sono tutti dalla mia parte"

In Spagna tiene banco il caso Gerard Piqué: i quotidiani sportivi spagnoli, sia di Madrid che di Barcellona, parlano di un patto nello spogliatoio per fare in modo che il difensore del Barcellona, contestato per l'appoggio aperto al referendum per l'indipendenza della Catalogna, resti in nazionale. Il giocatore ha fatto chiarezza in conferenza.



"Il primo giorno è stato difficile. Non è bello avere contro la gente, ricevere insulti e fischi. Ma questa per me è una sfida, voglio aiutare la nazionale. È impossibile mettere in discussione il mio impegno: vesto questa maglia da 15 anni e per me qui è una famiglia. Ma non mi pento delle mie opinioni, perché è quello che sento. Io indipendentista? A questa domanda non rispondo, dico solo che un indipendentista può giocare per la Spagna. Io non mi considero un militante, sono convinto che molta gente in Spagna sia a favore del referendum"



"Ho messo in conto la possibilità di lasciare la nazionale, bisogna valutare tutte le opzioni, ma dopo averci pensato, credo che la cosa migliore sia continuare, non dare ragione a chi pensa solo a fischiare. Anche i compagni sono dalla mia parte. E ho ricevuto anche molte dimostrazioni di affetto, sono sicuro che tanti vogliano che resti"