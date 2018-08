Spagna, Piqué lascia la nazionale: "L'ho detto a Luis Enrique"

Vecchio non lo è di certo ed è sicuramente uno dei migliori difensori al mondo, eppure Gerard Piqué dice basta alla nazionale spagnola. L'aveva già detto prima del Mondiale che avrebbe lasciato la Roja alla fine del torneo, ma c'era chi scommetteva che l'arrivo di Luis Enrique, suo allenatore al Barcellona, potesse fargli cambiare idea. Non è andata così: dà l'addio dopo 102 partite e due indimenticabili trionfi: Mondiale 2010 ed Europeo 2012.



"Ho parlato con Luis Enrique qualche giorno fa. Mi ha chiamato e gli ho spiegato che la decisione era già presa da tempo. E meditata. È stata una tappa molto bella, di cui sono molto felice, ma adesso voglio concentrarmi sul Barcellona. Mi restano anni da giocare al Barça, spero quanti più possibili e voglio godermeli". Continuerà a vincere, solo per la squadra della sua città.