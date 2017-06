Spagna, Piqué: "Dopo il Mondiale 2018, addio alla Nazionale"

La Spagna batte 2-0 l'Albania nel terzo match, valido per le qualificazioni mondiali, ma a fare notizia sono soprattutto le parole di Gerard Piqué nel post gara: "Il Mondiale del 2018 sarà la mia ultima competizione con la maglia della Nazionale. È una cosa su cui ho meditato molto". Alla base di questa scelta, l'accusa di aver tagliato i colori giallo e rosso - gli stessi della bandiera spagnola - dalle maniche della maglia. Piqué, sostenitore, tra l'altro, dell'indipendentismo catalano, si è stufato: "Ora basta, questa è la goccia che fa traboccare il vaso".



Il difensore del Barcellona annuncia dunque il suo addio e, nello stesso tempo, risponde così alle critiche: "Ho sempre dato tutto per questa maglia e su questo non c'è dubbio. C'è gente che crede che sia meglio che io non stia più qui. Sono entusiasta del progetto di Lopetegui e per questo che non lascio oggi. Abbiamo cominciato insieme e finiremo insieme".