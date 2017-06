Spagna: "O la borsa o la Liga". Barcellona-Real Madrid: è guerra

"La bolsa o la Liga". Mundo Deportivo infiamma l'eterno duello tra Barcellona e Real Madrid con una prima pagina eloquente: chiaro il riferimento alle presunte "rapine" fatte dai blancos. Dopo la vittoria in rimonta di Ronaldo e compagni sul Villarreal, in Spagna la polemica è divampata: la foto dell'arbitro con in mano i "cadeau" offerti dal Real ha fatto il giro del mondo anche se il club ha spiegato che si tratta di una prassi abituale, la stampa catalana ha rincarato la dose.



Sempre Mundo Deportivo, in una prima pagina precedente, aveva puntato su una lista di errori, tutti in favore del Real, con il rigore del 2-2 al Villarreal in primo piano. Piqué, da cui Iniesta ha preso le distanze, sta facendo lo stesso da qualche settimana. Stasera si scende di nuovo in campo ed evidentemente il clima di tensione non aiuterà né le squadre né gli arbitri. Del resto la stessa cosa sta avvenendo in Italia dopo Inter-Roma e Juve-Napoli. Ma senza prese di posizione così nette da parte dei media: basti pensare che Mundo Deportivo (ancora loro) in uno strillo della stessa prima pagina già citata annuncia che "la Juve batte il Napoli con due rigori inesistenti". La scelta delle parole non è casuale.