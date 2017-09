Spagna: Morata: "Mi spiace per Buffon", Isco: "Una serata magica"

Isco è stato il grande protagonista della vittoria contro l'Italia: "Notte speciale, bravi noi a renderla tale - le parole alla Rai- . Bene la Spagna, siamo riusciti a conservare a lungo il possesso del pallone, limitando al massimo i rischi. Più che lo schema credo siano importanti le attitudini dei giocatori che li applicano, anche gli azzurri possiedono grandi campioni. L'atteggiamento, comunque, è molto importante in partite come questa".



Anche Alvaro Morata è entrato nel tabellino del match: "Non è mai facile battere l'Italia, abbiamo fatto una grande partita anche grazie all'aiuto del pubblico del Bernabeu. Mi aspettavo di non partire dall'inizio, mentalmente mi sono preparato ad entrare a gara in corso. Sempre difficile segnare a Buffon, non mi era ancora capitato: gli voglio bene e da adesso in poi spero che vinca le altre partite. Una squadra come l'Italia deve andare al Mondiale".



Soddisfatto anche il ct Lopetegui: "Sono contento per avere battuto una grandissima squadra come l'Italia. Abbiamo curato ogni dettaglio prima di questa partita, abbiamo anche saputo soffrire. L'Italia ha grandi giocatori, una grandissima mentalità ma, per fortuna, la Spagna ha saputo soffrire quando è stata attaccata".