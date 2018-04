Spagna-Malta 12-1, scandalo 35 anni dopo: "Doping e droga"

Finì con Platini che segnò in tutte le partite e con la Francia che conquistò il suo primo grande trofeo internazionale, l'Europeo del 1984. Lo fece battendo la Spagna in finale 2-0 e agli iberici sfuggì l'ultimo miracolo. Superarono la fase a gironi all'ultima giornata con un gol al 90' contro la Germania Ovest, poi in semifinale eliminarono la Danimarca ai rigori con Elkjaer che sbagliò l'ultimo penalty. Ma il punto - e la notizia del giorno è questa - è che a quel torneo la Spagna è arrivata non solo per miracolo, ma adesso - a distanza di 34 anni - con l'ombra del sospetto.



A svelare un retroscena apparentemente scandaloso al programma 'Fiebre Maldini' della tv privata spagnola 'Movistar +', sono stati alcuni maltesi, che il 21 dicembre 1983 persero 12-1 contro la Spagna consentendo ai rivali di scavalcare l'Olanda per differenza reti e qualificarsi all'Europeo: "Dopo il primo tempo entrò un signore basso vestito di bianco e ci propose un vassoio di spicchi di limone - ha detto l'allora ct Victor Scerri - Non ci offrirono altro. I giocatori li mangiarono, poi si sentirono male. E dopo persero la testa".



Il primo tempo era finito 3-1 per la Spagna, che aveva bisogno di vincere con almeno 11 reti di differenza per superare l'Olanda e andare in Francia. Nel secondo tempo gli spagnoli segnarono 9 reti, chiudendo a 12-1. "Dopo avere mangiato i limoni cominciammo a sentirci male. Mi sentivo ubriaco, come dopo una notte di festa" ha affermato l'allora attaccante maltese Silvio Demanuele, che ha anche accusato gli spagnoli di essersi dopati. "Avevano una energia non normale. Mio fratello è culturista, so cosa succede quando si prendono steroidi. Durante la partita gli usciva acido liquido dalla bocca, è uno degli effetti degli steroidi".