Spagna, Lopetegui avverte l'Italia: "Scordatevi la sfida di andata"

Julen Lopetegui rifiuta il ruolo di favorito alla vigilia della sfida di qualificazione Mondiale contro gli azzurri: "L'Italia vanta calciatori di grandissimo talento e può vincere qualsiasi partita così come la Spagna. Dovremo essere perfetti per batterli".



Il ct spagnolo snocciola gli spauracchi più grandi: "Belotti è un eccellente attaccante nonostante la giovane età, è cresciuto molto. Ma Ventura ha anche Insigne, Candreva e Immobile, in campo andranno grandissimi calciatori, da una parte e dall'altra".



Gli azzurri potrebbero passare al 3-4-1-2: "Mi aspetto sorprese dai nostri avversari, credo proporranno qualcosa di diverso dal solito ma non possiamo perdere energie pensando a come giocheranno. Noi abbiamo fiducia nelle nostre qualità, non ci saranno grandi sorprese: risponderemo con una linea difensiva alta".



In merito alla sfida di andata, finita 1-1: "Sarà una sfida differente rispetto a quella di Torino, mi auguro che possiamo dare il meglio di noi. Sappiamo che la partita di domani potrebbe essere decisiva per le sorti del Mondiale".

SERGIO RAMOS: "CHE SFIDA"