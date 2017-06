Spagna, l'allenatore esonerato fa la conferenza stampa... al bar

Conferenza stampa davvero inusuale per Frank Castellò, ex allenatore del Castellon, squadra spagnola di Tercera Diviòn. Il tecnico è stato esonerato dal presidente David Cruz per motivi disciplinari e la società gli ha vietato di parlare nella sala stampa dello stadio Castalia. Così Castellò ha deciso di parlare in un bar per salutare i propri tifosi. In questo modo, oltre ai giornalisti, anche i clienti del locale hanno potuto ascoltare dal vivo le sue parole.