Spagna, Isco: "In Nazionale sento fiducia, al Real..."

È stato assoluto protagonista nella sfida tra Spagna e Argentina con una splendida tripletta ma al termine del match Isco ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. "Sono contento. Alla fine, se nella mia squadra non ho un ruolo né continuità di cui avrei bisogno, in Nazionale invece mi sento molto vivo" ha dichiarato il 25enne a Deportes Cuatro.



"Qui ho la fiducia del ct, nel Real Madrid probabilmente non me la sono conquistata - ha aggiunto Isco - e forse il problema sono io, ma voglio continuare a lavorare per migliorarmi e dimostrare al mister di essere un buon giocatore e che può contare su di me".



Uno sfogo in piena regola o quasi nei confronti di Zidane: Isco in questa stagione non è considerato un giocatore inamovibile per il tecnico francese e anche per questo si susseguono le voci su un possibile addio alle merengues.