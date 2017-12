Spagna, il Tesoro: "Cristiano Ronaldo merita il carcere"

Mentre in Spagna procedono le indagini sulla presunta evasione fiscale di Cristiano Ronaldo, grazie al Mundo Deportivo spuntano nuovi documenti sull'audizione dello scorso 7 dicembre di Caridad Gomez, capo dell'Unità di coordinamento centrale del Tesoro in materia di reati fiscali: "In una situazione normale, Cristiano Ronaldo dovrebbe finire in prigione. Onestamente, abbiamo in carcere persone che non hanno dichiarato 125.000 euro". E, secondo l'accusa, l'attaccante del Real Madrid avrebbe invece evaso 14.7 milioni di euro.



Gomez, secondo questi documenti trapelati, avrebbe aggiunto: "La frode è molto importante. L'evasione di almeno quattro reati fiscali è completamente volontaria, non è una discrepanza puramente tecnica come ha affermato la difesa del giocatore. Ronaldo ha usato paradisi fiscali per la tassazione dei suoi diritti d'immagine".