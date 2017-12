Spagna, Guardiola inserito nell'elenco dei ribelli

Pep Guardiola è stato inserito dal governo spagnolo nella lista nera dei ribelli contro la Spagna: secondo il quotidiano El Nacional, il tecnico del Manchester City sarà quindi indagato per l'appoggio all'indipendenza della Catalogna.



Guardiola nel 2015 aveva fatto parte della lista "Junts pel sì" (Uniti per il sì) partecipando anche a diverse manifestazioni e più recentemente aveva dimostrato il sostegno ai leader dell'Associazione dei Municipi per l'Indipendenza sfoggiando un nastro giallo a bordocampo.



Pablo Llarena, magistrato della Corte Suprema spagnola, indagherà su tutti i nomi di quella lista, Guardiola compreso: se sarà giudicato colpevole, potrebbero iniziare guai a livello penale o civile.