Spagna, David Silva lascia la nazionale

Fuga dalla Roja: la nazionale spagnola dice addio a un'altra stella che l'ha fatta diventare grande in questi anni. Dopo Piqué, infatti, anche David Silva ha comunicato la propria decisione, più sorprendente rispetto a quella del difensore che in un certo senso l'aveva già preannunciata. Il centrocampista del Manchester City ha reso nota la propria scelta in una lettera pubblicata sui suoi profili social.



"Ho passato diverse settimane di riflessione e analisi prima di prendere questa decisione di chiudere con la nazionale spagnola. È stata sicuramente una delle scelte più difficili della mia carriera, ma ho deciso con gratitudine e umiltà. Sono contento di tutto ciò che ho realizzato, ho vissuto e sognato in una squadra che sarà ricordata per sempre. Ho vissuto su un palcoscenico pieno di emozioni e sono tanti i tanti momenti che mi vengono in mente, a cominciare dalla figura di Luis Aragonés, un maestro che non dimenticheremo mai".



Silva dice basta a 32 anni dopo 125 presenze con la nazionale e ben 35 gol, che lo rendono il quarto miglior realizzatore della 'Roja' con la quale ha vinto un Mondiale e due Europei, realizzando insieme ad altri suoi compagni un Triplete unico, tra il 2008 e il 2012. Nell'ultimo Mondiale, Russia 2018, David Silva ha deluso con tutta la squadra.