Spagna, Busquets: "Vogliamo la rivincita con l'Italia"

Parlando in conferenza stampa a due giorni dal big match contro l'Italia, Sergio Busquets ha spiegato che "agli Europei abbiamo commesso degli errori e adesso è tempo di rivincita - ha detto riferendosi all'eliminazione per mano degli azzurri negli ottavi di Euro 2016 - C'è in ballo la qualificazione alla Coppa del Mondo. Non è una partita decisiva per le due squadre, ma è importante per lottare per il primo posto nel girone e per il fatto che si incontrano le due formazioni più forti del gruppo".



Differenze tra Del Bosque e Lopetegui? "Entrambi praticano più o meno lo stesso sistema di gioco ma Julen fa lavorare più tatticamente la squadra e pone molto l'accento su questo aspetto": ha sottolineato il centrocampista della Spagna presentando il nuovo corso della Roja che dopo gli Europei ha visto l'avvicendamento in panchina tra Del Bosque (campione del Mondo e d'Europa) e Lopetegui (campione continentale con la Spagna Under 21).



"I giocatori sono più o meno gli stessi rispetto a tre mesi fa - ha aggiunto Busquets che taglierà le 90 presenze in nazionale - ma c'è l'illusione di un nuovo corso con il nuovo allenatore, lo staff e le sue idee tattiche. Veniamo da due belle partite giocate a settembre che hanno alimentato buone aspettative, dobbiamo adesso recuperare quella mentalità che ci ha fatto vincere Mondiali ed Europei e speriamo di poterlo dimostrare a Torino giovedì".



Quanto all'Italia, il giocatore catalano non si aspetta grandi stravolgimenti: "Giocheranno come hanno fatto all'Europeo, tre centrali e due mediani davanti la difesa, due esterni. L'Italia fa 4 o 5 cose molto bene, gioca a memoria, noi dovremo cercare di contrastarla, avere la palla e fare gioco".