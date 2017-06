Spagna, anche CR7 nel mirino del Fisco: rischia un anno di carcere

E' sempre Messi contro Cristiano Ronaldo. Il portoghese insegue la Pulce per numero di Palloni d'Oro vinti e presto potrebbe seguirlo anche in qualche aula di tribunale spagnola. La Agencia Tributaria (il nostro Fisco, ndr) sostiene infatti che il fuoriclasse del Real Madrid abbia commesso una frode da oltre 8 milioni di euro, non dichiarando correttamente i propri diritti di immagine nel triennio tra il 2011 e il 2013.

Secondo quanto riferito da 'Cadena Cope' e 'Cadena Ser', bisogna stabilire se quello dell'attaccante portoghese è un reato fiscale o un’infrazione amministrativa, poiché nel 2014 l’ex United ha tentato di porre rimedio alla situazione prima che la tesoreria statale avviasse un’indagine. Adesso sarà il giudice a stabilire se la vicenda è da inquadrare dal punto di vista penale o amministrativo.

Nel primo caso le conseguenze sarebbero molto gravi: CR7 rischierebbe una pena detentiva pari a 4 mesi per ogni anno fiscale in cui la frode si è verificata (2011, 2012 e 2013). Nella seconda ipotesi, invece, il giocatore verserà gli 8 milioni contestati più la relativa sanzione, non un problema per uno che solo dal suo club incassa 21 milioni di euro l'anno.