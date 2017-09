Spagna ai piedi di Papa Franc...Isco: lo voleva pure Allegri

Occhio a Isco. L'occhio lungo l'ha avuto il Real Madrid e per quel Milan di Allegri Isco fu un bel rimpianto visto che anche i rossoneri gli avevano messo gli occhi addosso. Era il novembre 2012, Milan-Malaga 1-1, con Isco a prendersi la prima pagina per assist e colpi di genio vari. Da San Siro al Bernabeu 5 anni dopo, dal tempio del calcio italiano a quello del futbol spagnolo, il 22 si concede un'altra notte da copertina.



Due giocate (più un tunnel e un sombrero a Verratti), quanto basta per inchiodare l'Italia, per pietrificare Buffon, su punizione. E poi il secondo gol, palla spostata, avversario disorientato, tiro a incrociare: un classico di Isco, che con la stessa dinamica e l'altro piede aveva fatto male al Borussia Dortmund in Champions.



Un rimpianto per il Milan di Allegri dicevamo, un colpo di mercato soltanto tentato dalla Juventus, sempre di Allegri. Un pallino, Isco, per l'allenatore livornese. A fregarsi le mani, invece, Ancelotti, con Isco primo acquisto del suo Real Madrid. Dalle strade di Benalmadena in Andalusia al Santiago Bernabeu, la sua casa pure con la camiseta della Roja celebrato dalle prime pagine dei quotidiani spagnoli, innalzato quasi a livelli divini dalla stampa Argentina: con un gioco di parole ecco papa FrancIsco.



Difficile trovare posto nel Real Madrid della BBC, eppure il c.t. della Spagna Lopetegui ha sempre puntato le sue fiches sul 22 rosso, come ora sta facendo Zidane che con lui titolare ha dominato in Champions. Un rimpianto per Milan e Juventus, un punto fermo per il Real Madrid, tanto che se manca Bale o Ronaldo, c'è comunque Isco. E anche l'Italia adesso lo sa.