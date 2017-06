Spagna, 500 presenze in carriera per Piqué

In occasione della sfida tra Italia e Spagna, Gerard Piqué ha tagliato un importantissimot traguardo: il difensore del Barcellona ha infatti raggiunte le 500 presenze da professionista. Una carriera cominciata nelle giovanili dei Blaugrana e proseguita in quelle del Manchester United. Proprio con i Red Devils arriva il debutto in prima squadra il 26 ottobre 2004 e successivamente il prestito al Real Saragozza. Dopo un anno in Spagna, torna alla corte di Alex Ferguson per poi essere ceduto, nell'estate seguente, proprio al Barcellona.



In carriera Piqué ha vinto: 1 Premier League, 1 Coppa di Lega inglese, 1 Charity Shield, 6 Liga, 4 Coppe di Spagna, 5 Supercoppe di Spagna, 4 Champions League, 3 Supercoppe Europee, 3 Mondiali per club, 1 Coppa del Mondo e 1 Europeo. Oltre al suo incredibile palmares, il centrale catalano tiene particolarmente anche ad alcune maglie scambiate con altri campioni. "Quelle a cui tengo di più? Quella di Totti, quando l'ho affrontato con il Manchester United, quella di Ronaldinho, ai tempi del Saragozza, e quella di Rooney, sfidato col Barcellona", rivela Piqué rispondendo alla domanda di un fan.

