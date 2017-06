Southampton, i tifosi dedicano un coro a Gabbiadini

Manolo Gabbiadini è entrato in fretta nei cuori dei tifosi del Southampton. Lo ha fatto a suon di gol visto che l'ex attaccante del Napoli ha realizzato 5 reti in 3 partite (3 in Premier League e 2 nella finale di Coppa di Lega persa contro il Manchester United). I supporter dei Saints hanno infatti dedicato un simpatico coro alla punta italiana come testomina il video postato su Twitter da Football Chants: "Les Reed went to Europe, to buy a Lamborghini, instead he bought a striker, his name was Gabbiadini". "Les Reed è andato in Europa per comprare una Lamborghini, invece ha comprato un attaccante e il suo nome è Gabbiadini". Forse qualcuno dalle parti di Castel Volturno si sta pentendo per la cessione di un giocatore troppo in fretta 'scaricato'...