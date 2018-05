Southampton, Gabbiadini segna il gol salvezza ed esplode la festa

"Oh, Gabbiadini". Sulle note del celebre po-po-po-po-po cantato dai tifosi italiani al Mondiale (quelle dalla canzone "Seven Nation Army" dei White Stripes), lo spogliatoio del Southampton celebra l'eroe della notte, Manolo Gabbiadini. È entrato al 23' della ripresa dello scontro diretto con lo Swansea, quello che rischiava di mandare in Championship i Saints, dopo quattro minuti ha segnato da due passi, in mischia, il gol partita. 1-0, Southampton a quota 36 e solo la matematica non dà la certezza di giocare in Premier l'anno prossimo, ma un vantaggio di +9 nella differenza reti è pressoché rassicurante.

Non è stata di certo una stagione memorabile per Gabbiadini, appena al quinto gol in campionato: non segnava da due mesi e mezzo (24 febbraio), negli ultimi sei mesi e mezzo aveva realizzato appena una rete e spesso ormai restava a guardare in panchina anche per tutta la partita. Ma ha segnato il gol più importante e forse gli basterà per andare sereno in vacanza...