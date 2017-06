Sousa: "Bernardeschi? Lo aspettano club con ambizioni diverse rispetto alla Fiorentina"

Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga di Europa League contro il Paok: "La squadra deve essere concentrata solo su domani per dare valore a tutto quello che abbiamo fatto. Il Paok è la squadra più forte e competitiva di tutto il girone. I greci non hanno nemmeno il campionato per cui devono pensare solo a questa partita". Sul momento della sua squadra: "Noi abbiamo bisogno che sia continuo il nostro gioco per vincere e questo per fortuna sta avvenendo. Dobbiamo essere più concreti ed avere più occasioni dei nostri avversari. In passato dovevamo crescere in maturità e carattere e penso che questo la squadra lo stia facendo".



L'allenatore portoghese si è poi soffermato su alcuni singoli: "Babacar? Credo che abbia chances di giocare. Ha avuto un'attitudine davvero straordinaria e mi sta mettendo difficoltà. Vedendo l'intensità che sta mettendo negli allementi, sono certo che avrà tante occasioni da qui alla fine della stagione di scendere in campo. Bernardeschi? Per quello che conosco io il calcio, penso che lui abbia un futuro dove sicuramente lo aspettano squadre che hanno ambizioni diverse rispetto alla Fiorentina".