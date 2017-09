Sorpresa Chevanton: "Torno a giocare"

"Giocheró in Terza Categoria con la prima squadra dell'Heffort, a settembre inizio la preparazione e ad ottobre sarò pronto: dobbiamo salire". Con questo messaggio a sorpresa pubblicato su Facebook Ernesto Chevanton ha annunciato il suo ritorno in campo a due anni dal ritiro.

Trentasette anni, oltre 100 gol in carriera, l'ex bomber di Lecce, Monaco e Siviglia tra le altre, ricomincia dal "suo" Salento. Il calciatore uruguaiano, dopo l'ultima esperienza con la maglia del Liverpool di Montevideo, è tornato a vivere con la famiglia a Lecce e lì ha cominciato ad allenare nel settore giovanile dell'Heffort Soccer Dream di Parabita (società presieduta dal suocero Pasquale Bruno).

Il mestiere dell'allenatore sembrava a Cheva, tanto che lo scorso luglio, insieme a Giacomazzi ed altri ex compagni, aveva anche preso parte al corso a Coverciano per poter allenare in Serie D. Poi il ripensamento, si riallaccerà gli scarpini e tornerà a fare gol come ha sempre fatto per aiutare i suoi compagni a "salire".