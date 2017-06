Sodinha: "Se non avessi bevuto troppo..."

L'ultima volta che ha messo piede in campo ha preso palla, ha saltato due-tre avversari e l'hanno dovuto abbattere per fermarlo. Rigore e lui l'ha trasformato. Lui è Felipe Sodinha, il bomber con la pancia: sembrava avesse smesso per sempre col calcio, ma non ha resistito al richiamato ed è ripartito dal Mantova allenato dal figlio di Ciccio Graziani, in Lega Pro. Mercoledì ha segnato l'1-1 contro il Forlì.



Ospite a Premium Weekend, Sodinha ha raccontato così la sua carriera, con straordinaria sincerità: "In passato ho esagerato un po'. Mi sono fatto male anche per le tante serate - spiega ricordando le operazioni alle ginocchia - Ho bevuto un po' troppo. Se avessi fatto vita da atleta, avrei avuto meno infortuni".



Nel passato di Sodinha anche una brevissima parentesi con l'allenatore del momento, Antonio Conte: "Sono andato a Bari in prestito dall'Udinese nel 2008 - racconta sorridendo -, ma era Natale e sono andato in Brasile per festeggiare a casa. Sono tornato dieci giorni dopo, normale per un brasiliano. Conte non l'ha presa bene e mi ha mandato alla Paganese"



Slidind doors? Chissà. Ma Sodinha non ci pensa: se la ride, piuttosto, quando mostrano la sua foto accanto a quella di Renato Pozzetto, celebre attore italiano: "In quella foto sembro grasso - dice - Ma effettivamente un po' gli somiglio".